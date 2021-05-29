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Выборы в Госдуму РФ: избирательных участков в ОРДЛО не будет

Суббота, 29 мая 2021, 22:58
Выборы в Госдуму РФ: избирательных участков в ОРДЛО не будет

В оккупированных районах Луганщины и Донетчины не будет участков для голосования на выборах в российскую Госдуму несмотря на то, что многие жители ОРДЛО получили российские паспорта.

Источник: Новости Донбасса со ссылкой на заявление главаря донецких боевиков Дениса Пушилина

Детали: Оккупационные власти заявляют, что "жители Донбасса хотят быть причастными к формированию будущего России и со всей ответственностью подходят к этому вопросу".

По словам Пушилина, в ОРДЛО проживают уже более полумиллиона "полноправных граждан Российской Федерации".

В то же время возможность открытия участков для голосования в ОРДЛО не рассматривается, а представители оккупантов анонсируют, что обладатели российских паспортов якобы смогут проголосовать, выехав на территорию РФ или в "электронном" виде.

В то же время секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей ОРДЛО, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ приехав специально для этого в Ростовскую область или принять участие в дистанционном электронном голосовании также в рамках Ростовской области.

Справка: Выборы депутатов Государственной Думы федерального собрания РФ VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОоккупацияПушилинвиборыРосcия
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