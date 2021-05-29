Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Выборы в Госдуму РФ: избирательных участков в ОРДЛО не будет

Суббота, 29 мая 2021, 22:58

В оккупированных районах Луганщины и Донетчины не будет участков для голосования на выборах в российскую Госдуму несмотря на то, что многие жители ОРДЛО получили российские паспорта.

Источник: Новости Донбасса со ссылкой на заявление главаря донецких боевиков Дениса Пушилина

Детали: Оккупационные власти заявляют, что "жители Донбасса хотят быть причастными к формированию будущего России и со всей ответственностью подходят к этому вопросу".

По словам Пушилина, в ОРДЛО проживают уже более полумиллиона "полноправных граждан Российской Федерации".

В то же время возможность открытия участков для голосования в ОРДЛО не рассматривается, а представители оккупантов анонсируют, что обладатели российских паспортов якобы смогут проголосовать, выехав на территорию РФ или в "электронном" виде.

В то же время секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей ОРДЛО, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ приехав специально для этого в Ростовскую область или принять участие в дистанционном электронном голосовании также в рамках Ростовской области.

Справка: Выборы депутатов Государственной Думы федерального собрания РФ VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года.

Темы: ОРДЛОоккупацияПушилинвиборыРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зинченко с "Манчестер Сити" проиграл финал Лиги Чемпионов

Стало известно, почему в Киеве в эти выходные против Covid вакцинируют всех желающих

видеоЛукашенко на переговоры с Путиным привез своего сына

В США испытания по противоракетной обороне закончились неудачей

Встреча Лукашенко с Путиным: Беларусь получит полмиллиарда долларов от РФ

Американские военные во время учений по ошибке "захватили" мастерскую в Болгарии

Все новости...
ОРДЛО
Гибридные войска РФ на Донбассе совершили 4 обстрела
16-летняя девушка сбежала из ОРДО, перейдя минное поле - МВД
Жителям ОРЛО запретили пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц
Последние новости
01:04
В Майами произошла стрельба, семеро раненых
00:28
ВИДЕОДесятки тысяч бразильцев вышли на протесты — требуют импичмента Болсонару
23:57
Зинченко с "Манчестер Сити" проиграл финал Лиги Чемпионов
23:41
Глава "Белавиа" назвал запрет на полеты "фашистским извращением"
22:58
Выборы в Госдуму РФ: избирательных участков в ОРДЛО не будет
22:37
фотоНа стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации против Covid
22:03
Стало известно, почему в Киеве в эти выходные против Covid вакцинируют всех желающих
21:34
видеоЛукашенко на переговоры с Путиным привез своего сына
21:06
Испания открывает свои порты для круизных лайнеров
20:51
В США испытания по противоракетной обороне закончились неудачей
Все новости...