Зінченко з "Манчестер Сіті" програв фінал Ліги Чемпіонів

"Челсі" виграв фінал Ліги Чемпіонів у сезоні 2020/2021. В англійському фіналі "Челсі" з рахунком 1:0 здолав "Манчестер Сіті".

Поєдинок пройшов у португальському Порту у суботу 29 травня.

Старт першого тайму видався активним для обох команд. Моменти були у Тімо Вернера та Рахіма Стерлінга. На 37-й хвилині українець Олександр Зінченко чудово відіграв у захисті і не дав Каю Хавертцу пробити ворота "Сіті".

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Втім на 42-й хвилині "Челсі" вийшов вперед. Хавертц вийшов сам на сам з Едерсоном і пробив у порожні ворота - 1:0.

Другий тайм пройшов у боротьбі і з невеликою кількістю моментів біля обох воріт. "Манчестер Сіті" ніяк не міг пройти захист "синіх", а на 72-й хвилині рахунок ледве не став 2:0. Крістіан Пулішич вибіг сам на сам з воротарем "Сіті", але пробив повз ворота.

У завершальні хвилини "Манчестер Сіті" мав територіальну перевагу, більше атакував, але по-спражньому гольових моментів біля воріт Менді так і не створив. На шостій доданій хвилині "городяни" мали шанс відігратися, але Марез пробив поруч з хрестовиною воріт.

Українець Олександр Зінченко відіграв за "Манчестер" увесь матч, але не зумів допомогти команді виграти у перший раз Лігу Чемпіонів.