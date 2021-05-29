Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зінченко з "Манчестер Сіті" програв фінал Ліги Чемпіонів

Субота, 29 травня 2021, 23:57
Зінченко з Манчестер Сіті програв фінал Ліги Чемпіонів

"Челсі" виграв фінал Ліги Чемпіонів у сезоні 2020/2021. В англійському фіналі "Челсі" з рахунком 1:0 здолав "Манчестер Сіті".

Поєдинок пройшов у португальському Порту у суботу 29 травня.

Старт першого тайму видався активним для обох команд. Моменти були у Тімо Вернера та Рахіма Стерлінга. На 37-й хвилині українець Олександр Зінченко чудово відіграв у захисті і не дав Каю Хавертцу пробити ворота "Сіті".

 
Twitter man city

Втім на 42-й хвилині "Челсі" вийшов вперед. Хавертц вийшов сам на сам з Едерсоном і пробив у порожні ворота - 1:0.

Другий тайм пройшов у боротьбі і з невеликою кількістю моментів біля обох воріт. "Манчестер Сіті" ніяк не міг пройти захист "синіх", а на 72-й хвилині рахунок ледве не став 2:0. Крістіан Пулішич вибіг сам на сам з воротарем "Сіті", але пробив повз ворота.

У завершальні хвилини "Манчестер Сіті" мав територіальну перевагу, більше атакував, але по-спражньому гольових моментів біля воріт Менді так і не створив. На шостій доданій хвилині "городяни" мали шанс відігратися, але Марез пробив поруч з хрестовиною воріт. 

Українець Олександр Зінченко відіграв за "Манчестер" увесь матч, але не зумів допомогти команді виграти у перший раз Лігу Чемпіонів.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: