Зинченко с "Манчестер Сити" проиграл финал Лиги Чемпионов

"Челси" выиграл финал Лиги Чемпионов в сезоне 2020/2021. В английском финале "Челси" со счетом 1: 0 одолел "Манчестер Сити".

Поединок прошел в португальском Порту в субботу 29 мая.

Старт первого тайма выдался активным для обеих команд. Моменты были у Тимо Вернера и Рахима Стерлинга. На 37-й минуте украинец Александр Зинченко прекрасно сыграл в защите и не дал Каю Хавертцу пробить ворота "Сити".

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Впрочем, на 42-й минуте "Челси" вышел вперед. Хавертц вышел один на один с Эдерсоном и пробил в пустые ворота - 1: 0.

Второй тайм прошел в борьбе и с небольшим количеством моментов у обоих ворот. "Манчестер Сити" не мог пройти защиту "синих", а на 72-й минуте счет едва не стал 2:0. Кристиан Пулишич выбежал один на один с вратарем "Сити", но пробил мимо ворот.

В заключительные минуты "Манчестер Сити" имел территориальное преимущество, больше атаковал, но настоящих голевых моментов у ворот Мэнди так и не создал. На шестой добавленной минуте "горожане" имели шанс отыграться, но Марез пробил рядом с крестовиной ворот.

Украинец Александр Зинченко сыграл за "Манчестер" весь матч, но не сумел помочь команде выиграть в первый раз Лигу Чемпионов.