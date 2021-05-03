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Під час зіткнень в Афганістані вбили 100 талібів — AFP

Понеділок, 3 травня 2021, 03:38
aljazeera.com

В результаті бойових дій між афганськими урядовими силами і талібами за останні 24 години загинуло понад 100 бойовиків.

Джерело: AFP з посиланням на міноборони

Деталі: Ще 52 талібів були поранені.

"Талібан" не прокоментував бойові дії, але відомо, що обидві сторони перебільшують втрати, завдані одне одному.

Як повідомляється, зіткнення між талібами і урядовими військами відбулися в кількох провінціях, зокрема в колишньому бастіоні бойовиків Кандагар. Напад на базу в Кандагарі, про який не заявляла жодна група, відбувся після того, як таліби попередили, що американські військові порушили угоду від 2020 року, не завершивши виведення військ до 1 травня.

Міністерство оборони заявило, що в рамках скорочення армії США передали табір Антонік в провінції Гільменд афганським силам. База буде використовуватися спецпідрозділами Афганістану, які пройшли підготовку для проведення контртерористичних операцій військовими США і НАТО.

Американські військові передали кілька баз афганським силам після того, як Вашингтон підписав угоду з талібами, що відкрила шлях для виведення іноземних військ.

Передісторія:

  • 13 квітня 2021 року президент США Джо Байден вирішив продовжити виведення військ з Афганістану з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Це 20-та річниця терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан. 29-30 квітня США та НАТО офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану.

Теми: Афганістан


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