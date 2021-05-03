Під час зіткнень в Афганістані вбили 100 талібів — AFP
В результаті бойових дій між афганськими урядовими силами і талібами за останні 24 години загинуло понад 100 бойовиків.
Джерело: AFP з посиланням на міноборони
Деталі: Ще 52 талібів були поранені.
"Талібан" не прокоментував бойові дії, але відомо, що обидві сторони перебільшують втрати, завдані одне одному.
Як повідомляється, зіткнення між талібами і урядовими військами відбулися в кількох провінціях, зокрема в колишньому бастіоні бойовиків Кандагар. Напад на базу в Кандагарі, про який не заявляла жодна група, відбувся після того, як таліби попередили, що американські військові порушили угоду від 2020 року, не завершивши виведення військ до 1 травня.
Міністерство оборони заявило, що в рамках скорочення армії США передали табір Антонік в провінції Гільменд афганським силам. База буде використовуватися спецпідрозділами Афганістану, які пройшли підготовку для проведення контртерористичних операцій військовими США і НАТО.
Американські військові передали кілька баз афганським силам після того, як Вашингтон підписав угоду з талібами, що відкрила шлях для виведення іноземних військ.
Передісторія:
- 13 квітня 2021 року президент США Джо Байден вирішив продовжити виведення військ з Афганістану з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Це 20-та річниця терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан. 29-30 квітня США та НАТО офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану.