Під час зіткнень в Афганістані вбили 100 талібів — AFP

В результаті бойових дій між афганськими урядовими силами і талібами за останні 24 години загинуло понад 100 бойовиків.

Джерело: AFP з посиланням на міноборони

Деталі: Ще 52 талібів були поранені.

"Талібан" не прокоментував бойові дії, але відомо, що обидві сторони перебільшують втрати, завдані одне одному.

Як повідомляється, зіткнення між талібами і урядовими військами відбулися в кількох провінціях, зокрема в колишньому бастіоні бойовиків Кандагар. Напад на базу в Кандагарі, про який не заявляла жодна група, відбувся після того, як таліби попередили, що американські військові порушили угоду від 2020 року, не завершивши виведення військ до 1 травня.

Міністерство оборони заявило, що в рамках скорочення армії США передали табір Антонік в провінції Гільменд афганським силам. База буде використовуватися спецпідрозділами Афганістану, які пройшли підготовку для проведення контртерористичних операцій військовими США і НАТО.

Американські військові передали кілька баз афганським силам після того, як Вашингтон підписав угоду з талібами, що відкрила шлях для виведення іноземних військ.

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