Не вывели войска из Афганистана: "Талибан" пригрозил напасть на военных США и НАТО

"Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.

Источник: Axios со ссылкой на официального представителя Талибана Забиуллу Муджахида, The New York Times

Прямая речь: "Поскольку вывода иностранных войск из (Афганистан) до согласованного сроку 1 мая не произошло, это нарушение в принципе открыло возможность моджахедам принять все меры противодействия оккупационным силам, которые они сочтут необходимым".

Детали: "Талибан" заявил, что не будет присутствовать на мирных конференциях, пока все иностранные войска не покинут Афганистан. Сейчас в стране находится около 10 тысяч военнослужащих НАТО, из которых примерно 3500 - американцы.

Пентагон также готовится к возможным атакам талибов на США, НАТО и силы коалиции.

NYT отмечает, что накануне символической даты вывода американских войск из Афганистана у пансионата в Пули-Алам в провинции Логар взорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек. Водитель грузовика подорвал себя.

Погибли также многочисленные студенты из сельских районов, которые приехали в этот район перед вступительными экзаменами в университет.

Пансионат принадлежал семье известного члена афганского сената, который недавно, как сообщается, был убит талибами.

В субботу было непонятно, был ли взрыв "ответом".

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