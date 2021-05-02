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Не вывели войска из Афганистана: "Талибан" пригрозил напасть на военных США и НАТО

Воскресенье, 2 мая 2021, 05:27
AXIOS

"Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.

Источник: Axios со ссылкой на официального представителя Талибана Забиуллу Муджахида, The New York Times

Прямая речь: "Поскольку вывода иностранных войск из (Афганистан) до согласованного сроку 1 мая не произошло, это нарушение в принципе открыло возможность моджахедам принять все меры противодействия оккупационным силам, которые они сочтут необходимым".

Детали: "Талибан" заявил, что не будет присутствовать на мирных конференциях, пока все иностранные войска не покинут Афганистан. Сейчас в стране находится около 10 тысяч военнослужащих НАТО, из которых примерно 3500 - американцы.

Пентагон также готовится к возможным атакам талибов на США, НАТО и силы коалиции.

NYT отмечает, что накануне символической даты вывода американских войск из Афганистана у пансионата в Пули-Алам в провинции Логар взорвался грузовик со взрывчаткой, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек. Водитель грузовика подорвал себя.

Погибли также многочисленные студенты из сельских районов, которые приехали в этот район перед вступительными экзаменами в университет.

Пансионат принадлежал семье известного члена афганского сената, который недавно, как сообщается, был убит талибами.

В субботу было непонятно, был ли взрыв "ответом".

Предыстория:

  • Дата 1 мая была согласована в прошлом году талибами и официальными лицами США: 29 февраля Штаты подписали с "Талибаном" в Катаре мирное соглашение, целью которого было полностью вывести американские войска из страны. В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сокращают свои силы с 13 000 до 8 600 человек. Остальные войска выходят из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.
  • 13 апреля 2021 года президент США Джо Байден решил продолжить вывод войск из Афганистана до 11 сентября 2021 года. Это 20-я годовщина терактов 9/11 в Америке, которые привели к военному вмешательству США в Афганистан. 29-30 апреля США и НАТО официально начали вывод своих войск из Афганистана.
  • "Талибан" часто заявлял, что американское военное присутствие после 1 мая будет представлять собой нарушение Дохинского соглашения.

Темы: АфганистанСШАНАТО


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