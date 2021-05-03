Свято: у Києві за добу виявили лише 95 випадків COVID

У неділю, 2 травня, у Києві виявили 95 випадків коронавірусу, 23 хворих померли і 66 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (27), Солом’янському (23) та Деснянському (15) районах.

Госпіталізовано на Великдень 23 хворих на коронавірус і 94 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Серед нових хворих – 59 жінок віком від 20 до 83 років, 33 чоловіки віком від 21 до 85 років, 1 дівчинка 14 років та 2 хлопчики 14 та 15 років.

Що передувало: Протягом суботи, 1 травня, у столиці діагностували COVID у 177 містян, 17 заражених померли, госпіталізація знадобилася 185 людям.

30 квітня у Києві зафіксували 671 випадок коронавірусу, 35 хворих померли і 457 одужали.

За добу 2 травня в Україні зафіксували 2 758 нових випадків COVID-19, 154 хворих померли, госпіталізовано 1591 особу, одужали 5 550 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП