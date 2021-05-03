На Великдень в Україні виявили менше 3 тисяч хворих на COVID

За добу 2 травня в Україні зафіксували 2 758 нових випадків COVID-19, 154 хворих померли, госпіталізовано 1591 особу, одужали 5 550 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (360), Черкаській (233), Сумській (231), Донецькій (202) та Харківській (164) областях. У м. Київ виявлено 95 випадків.

Серед нових хворих – 116 дітей та 23 медпрацівники.

За добу здійснено 16 023 тестувань, зокрема методом ПЛР – 9 298, методом ІФА – 1 260, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465.

За добу 2 квітня в Україні щеплено проти коронавірусу 177 людей. Від початку вакцинальної кампанії – 755 103 людини.

Що передувало: 30 квітня в Україні було виявлено 8549 нових випадків COVID, помер 351 хворий, одужало 14 956 осіб.

Протягом суботи, 1 травня, в Україні зафіксували більше 5 тисяч нових хворих та 160 смертей від коронавірусу, одужало 5784 людей.

Станом на 3 травня за кількістю нових хворих Україна на 19 місці у світі і на 6 місці в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП