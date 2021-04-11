Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ескалація Росії нагадує дії 2014 року – Штати в ОБСЄ

Неділя, 11 квітня 2021, 04:46

Відмова Росії пояснити в ОБСЄ свою незвичну військову активність біля кордону з Україною викликала у Сполучених Штатів занепокоєння і нагадала ситуацію 2014 року.

Джерело: Місія США в ОБСЄ під час ініційованого Україною засідання, цитує Укрінформ

Дослівно: "У 2014 році Росія так само не надала детальну інформацію про свою незвичну військову діяльність на кордоні України у відповідь на запит України відповідно до параграфу 16 Віденського документу, а також відмовилася брати участь у засіданнях для відповіді на занепокоєння України.

У 2014 році швидко стало зрозуміло, що занепокоєння України були обґрунтованим".

"Ми занепокоєні відмовою Росії надати необхідну інформацію з приводу її незвичної військової діяльності, відповідно до розділу III Віденського документу.

Неінформативна відповідь Росії на запитання України – як і її непрозора діяльність на місцях – несумісні з буквою та духом Віденського документа, який був прийнятий консенсусом усіма 57 членами ОБСЄ, включаючи Росію, як тривале джерело співпраці та військової прозорості".

Деталі: Місія США при ОБСЄ висловила занепокоєння з приводу того, що "Росія відмовляється виконувати зобов'язання, які вона взяла на себе згідно з Віденським документом 2011 року".

Було зазначено, що відсутність прозорості з боку РФ "свідчить про те, що нинішні військові навчання є ні рутинним, ні запланованими".

"Ця триваюча провокаційна військова діяльність Росії знижує довіру та посилює напругу, а також викликає питання щодо намірів, особливо з огляду на історію подій з 2014 року", − заявили у місії США в ОБСЄ.

Передісторія:

  • Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України.
  • Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
  • США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО, під час обговорення вони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України і висловили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні.
  • Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.

Теми: СШАОБСЄРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоУ МОЗ звинувачують місцевий офіс AstraZeneca у затягуванні реєстрації вакцини

відеоЕрдоган підтримав Кримську платформу й нагадав про незаконність окупації Криму

Німецькі політики звинуватили Росію у цілеспрямованих тортурах Навального

США будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи

"ДНР" хоче попросити у Путіна військової допомоги або приєднання до РФ – розвідка

відеоАгресія РФ проти України: США цілковито на стороні Києва й готові допомогти

Усі новини...
США
У Чорне море прямують два американських ракетних есмінці
США будуть представлені на високому рівні на саміті Кримської платформи
Агресія РФ проти України: США цілковито на стороні Києва й готові допомогти
Останні новини
04:46
Ескалація Росії нагадує дії 2014 року – Штати в ОБСЄ
03:29
Франція продовжує проміжок між першим і другим щепленнями від COVID-19
02:51
NASA переносить перший політ вертольота на Марсі
02:10
У Чорне море прямують два американських ракетних есмінці
01:36
Протести у М'янмі: за день силовики вбили понад 80 людей
00:47
Повідомили дату похорону принца Філіпа
00:20
На окупованому Донбасі утримують близько 300 заручників – Арестович
00:02
У Росії заговорили про вихід з ПАРЄ
23:46
Україна і Туреччина підписали угоду про зведення житла для кримських татар
23:17
Мінськ розкритикував наміри перенести переговори ТКГ по Донбасу в інше місце
Усі новини...