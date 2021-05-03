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Президент Польщі візьме участь у саміті "Кримської платформи"

Понеділок, 3 травня 2021, 16:57

Президент Польщі Анджей Дуда у серпні візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи"

Про це Дуда повідомив у вівторок на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі у Варшаві, пише "Європейська правда".

"Президент запросив мене до себе в Україну в серпні цього року. Очевидно, запрошення буде прийняте", - заявив Дуда.

"Пан президент сказав, що буде. Я дуже його чекаю з першою леді на першому саміті Кримської платформи", - додав глава української держави.

Раніше в МЗС заявили,  що низка країн вже підтвердили участь у саміті "Кримської платформи" на рівні найвищих представників держав.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Теми: Кримська платформаПольщаКрим


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