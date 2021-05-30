Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Десятки тисяч бразильців вийшли на протести — вимагають імпічменту Болсонару

Неділя, 30 травня 2021, 00:28
theguardian.com

Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Бразилії, вимагаючи імпічменту президента Жаїра Болсонару через його реагування на пандемію COVID-19.

Джерело: The Guardian, BBC

Деталі: Суботні демонстрації відбулися в понад 200 містах, зокрема Бразиліа, Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Орізонті, Ресіфі.

Зокрема в Бразиліа тисячі людей зібралися перед Конгресом, закликаючи до імпічменту президента і вимагаючи нових вакцин. У деяких містах демонстранти поклали тисячі символічних хрестів на згадку про загиблих під час пандемії.

В Ресіфі поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ по протестувальниках, які намагалися пройти по закритій дорозі.

Передісторія:

  • Болсонару критикували за його підхід до COVID-19, який він назвав "дрібним грипом". Він неодноразово ігнорував заклики експертів у царині охорони здоров'я носити маски та виступав проти застосування заходів ізоляції. Також Болсонару заявляв, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці, та брав участь у мітингу, де закликали покласти край карантинним обмеженням.
  • Нині сенат Бразилії проводить розслідування дій уряду в зв'язку з пандемією і повільним розгортанням програми вакцинації.
  • Бразилія є одним з епіцентрів COVID-19 у світі – за час пандемії там виявили понад 16 млн заражень.  Станом на 30 травня понад 460 тисяч бразильців померли від COVID-19.

Теми: імпічментакціїБразилія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Шрі-Ланці кажуть про найсильніше забруднення пляжів — через пластик з палаючого судна

Зінченко з "Манчестер Сіті" програв фінал Ліги Чемпіонів

Стало відомо, чому у Києві цими вихідними проти Covid вакцинують усіх охочих

відеоЛукашенко на переговори з Путіним привіз свого сина

У США випробування з протиракетної оборони закінчилися невдачею

Зустріч Лукашенка з Путіним: Білорусь отримає пів мільярда доларів від РФ

Усі новини...
імпічмент
ОПЗЖ отримала листи для збору підписів за імпічмент Зеленського
Лідер республіканців в Сенаті назвав дії Трампа ганебними, але не підтримав імпічмент
Байден прокоментував провал імпічменту Трампа
Останні новини
05:35
Техас визнав Голодомор геноцидом
04:50
Частину китайського міста закрили на карантин — 20 COVID-випадків
03:57
На Шрі-Ланці кажуть про найсильніше забруднення пляжів — через пластик з палаючого судна
03:10
Понад 300 людей постраждали у стрілянині під час святкування “перемоги” Асада в Сирії
02:08
У В’єтнамі виявили гібрид “індійського” та “британського” варіантів COVID-19
01:04
У Маямі сталася стрілянина, семеро поранених
00:28
ВІДЕОДесятки тисяч бразильців вийшли на протести — вимагають імпічменту Болсонару
23:57
Зінченко з "Манчестер Сіті" програв фінал Ліги Чемпіонів
23:41
Очільник "Белавіа" назвав заборони на польоти "фашистським збоченням"
22:58
Вибори до Держдуми РФ: виборчих дільниць в ОРДЛО не буде
Усі новини...