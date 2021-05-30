Десятки тисяч бразильців вийшли на протести — вимагають імпічменту Болсонару
Неділя, 30 травня 2021, 00:28
Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Бразилії, вимагаючи імпічменту президента Жаїра Болсонару через його реагування на пандемію COVID-19.
Джерело: The Guardian, BBC
Деталі: Суботні демонстрації відбулися в понад 200 містах, зокрема Бразиліа, Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Орізонті, Ресіфі.
Зокрема в Бразиліа тисячі людей зібралися перед Конгресом, закликаючи до імпічменту президента і вимагаючи нових вакцин. У деяких містах демонстранти поклали тисячі символічних хрестів на згадку про загиблих під час пандемії.
В Ресіфі поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ по протестувальниках, які намагалися пройти по закритій дорозі.
Передісторія:
- Болсонару критикували за його підхід до COVID-19, який він назвав "дрібним грипом". Він неодноразово ігнорував заклики експертів у царині охорони здоров'я носити маски та виступав проти застосування заходів ізоляції. Також Болсонару заявляв, що вакцинація від COVID-19 буде потрібна тільки його собаці, та брав участь у мітингу, де закликали покласти край карантинним обмеженням.
- Нині сенат Бразилії проводить розслідування дій уряду в зв'язку з пандемією і повільним розгортанням програми вакцинації.
- Бразилія є одним з епіцентрів COVID-19 у світі – за час пандемії там виявили понад 16 млн заражень. Станом на 30 травня понад 460 тисяч бразильців померли від COVID-19.