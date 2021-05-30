Десятки тисяч бразильців вийшли на протести — вимагають імпічменту Болсонару

Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Бразилії, вимагаючи імпічменту президента Жаїра Болсонару через його реагування на пандемію COVID-19.

Джерело: The Guardian, BBC

Деталі: Суботні демонстрації відбулися в понад 200 містах, зокрема Бразиліа, Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Орізонті, Ресіфі.

Зокрема в Бразиліа тисячі людей зібралися перед Конгресом, закликаючи до імпічменту президента і вимагаючи нових вакцин. У деяких містах демонстранти поклали тисячі символічних хрестів на згадку про загиблих під час пандемії.

В Ресіфі поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ по протестувальниках, які намагалися пройти по закритій дорозі.

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