Десятки тысяч бразильцев вышли на протесты — требуют импичмента Болсонару

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Бразилии, требуя импичмента президента Жаира Болсонару из-за его реагирования на пандемию COVID-19.

Источник: The Guardian, BBC

Детали: Субботние демонстрации прошли в более чем 200 городах, в частности Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Ресифи.

В частности в Бразилиа тысячи людей собрались перед Конгрессом, призывая к импичменту президента и требуя новых вакцин. В некоторых городах демонстранты положили тысячи символических крестов в память о погибших во время пандемии.

В Ресифи полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ по протестующим, которые пытались пройти по закрытой дороге.

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