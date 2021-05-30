Десятки тысяч бразильцев вышли на протесты — требуют импичмента Болсонару
Воскресенье, 30 мая 2021, 00:28
Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Бразилии, требуя импичмента президента Жаира Болсонару из-за его реагирования на пандемию COVID-19.
Источник: The Guardian, BBC
Детали: Субботние демонстрации прошли в более чем 200 городах, в частности Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Оризонти, Ресифи.
В частности в Бразилиа тысячи людей собрались перед Конгрессом, призывая к импичменту президента и требуя новых вакцин. В некоторых городах демонстранты положили тысячи символических крестов в память о погибших во время пандемии.
В Ресифи полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ по протестующим, которые пытались пройти по закрытой дороге.
Предыстория:
- Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "мелким гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции. Также Болсонару заявлял, что вакцинация от COVID-19 потребуется только его собаке, и принимал участие в митинге, где призвали положить конец карантинным ограничениям.
- Сейчас сенат Бразилии проводит расследование действий правительства в связи с пандемией и медленным развертыванием программы вакцинации.
- Бразилия является одним из эпицентров COVID-19 в мире - за время пандемии там обнаружили более 16 млн заражений. По состоянию на 30 мая более 460 тысяч бразильцев умерли от COVID-19.