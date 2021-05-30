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ЄС запропонував США об’єднати зусилля у протидії Росії — ЗМІ

Неділя, 30 травня 2021, 06:15
ua.usembassy.gov

У проєкті спільної заяви саміту ЄС-США, який запланований на 15 червня, є пропозиція об'єднати зусилля у протидії Росії.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Bloomberg

Дослівно: "Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності".

Деталі: Крім того, пропонується тісно консультуватися і співпрацювати з усього спектру загальних проблем і можливостей в рамках аналогічних підходів до Китаю.

У проєкті також іде мова про те, як обидві сторони можуть подолати торговельні суперечки епохи екс-президента США Дональда Трампа, зокрема в області тарифної політики.

Саміт дозволить Європі і США "підтвердити тверду прихильність міжнародному порядку, заснованого на правилах, в тому числі шляхом зміцнення багатосторонніх інституцій та зміцнення співробітництва в галузі зовнішньої політики і політики безпеки для більш демократичного, справедливого, мирного і безпечного світу".

Як зазначається, проєкт заяви підготувала європейська сторона і надіслала його на погодження до Вашингтона.

Передісторія: Саміт ЄС та США відбудеться 15 червня у Брюсселі.

Теми: СШАЄСРосія


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