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ЕС предложил США объединить усилия в противодействии России — СМИ

Воскресенье, 30 мая 2021, 06:15
ЕС предложил США объединить усилия в противодействии России — СМИ
ua.usembassy.gov

В проекте совместного заявления саммита ЕС-США, запланированного 15 июня, есть предложение объединить усилия в противодействии России.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg

Дословно: "Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности".

Детали: Кроме того, предлагается тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и в рамках  аналогичных подходов к Китаю.

В проекте также идет речь о том, как обе стороны могут преодолеть торговые споры эпохи экс-президента США Дональда Трампа, в частности в области тарифной политики.

Саммит позволит Европе и США "подтвердить твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепление сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности для более демократического, справедливого, мирного и безопасного мира".

Как отмечается, проект заявления подготовила европейская сторона и отправила его на согласование в Вашингтон.

Предыстория: Саммит ЕС и США состоится 15 июня в Брюсселе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЕСРосcия
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