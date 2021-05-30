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Колумбія обійшла США за кількістю нових COVID-інфікувань, наздоганяє Аргентину

Неділя, 30 травня 2021, 06:49
Колумбія обійшла США за кількістю нових COVID-інфікувань, наздоганяє Аргентину

За добу 28 травня у світі зареєстрували 490 155 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Індії – 174 041 новий випадок,  у Бразилії – 78 943, в Аргентині – 29 841.

Крім того, у Колумбії – 20 494 випадки, у США – 12 661.

 

Україна з 3 096 зараженнями знаходиться  на  26 місці у світі – між Іраком (3 257) та Мексикою (3 056). Серед європейських країн Україна – на 7 місці.

10 830 людей у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна на 12 місці у світі і на другому – у Європі.

152,7 млн людей у світі подолали недугу, однак 14,3 млн – ще хворіють.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 28 травня в Україні зафіксували 3096 нових випадків COVID-19. Померло 156 хворих, госпіталізовано 1309 осіб. Одужало 10 199 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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