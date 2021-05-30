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Колумбия обошла США по количеству новых COVID-инфицирований, настигает Аргентину

Воскресенье, 30 мая 2021, 06:49

За сутки 28 мая в мире зарегистрировали 490 155 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 174 041 новый случай, в Бразилии - 78 943, в Аргентине - 29 841.

Кроме того, в Колумбии - 20 494 случая, в США - 12 661.

 

Украина с 3096 заражениями находится на 26 месте в мире - между Ираком (3257) и Мексикой (3056). Среди европейских стран Украина - на 7 месте.

10 830 человек в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украина на 12 месте в мире и на втором - в Европе.

152,7 млн людей в мире преодолели болезнь, однако 14,3 млн - еще болеют.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 28 мая в Украине зафиксировали 3096 новых случаев COVID-19. Умерло 156 больных, госпитализированы 1309 человек. Выздоровели 10199 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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