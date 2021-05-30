Коронавірус: в Україні 1,7 тисячі нових заражень, 84 людини померли

Протягом суботи, 29 травня, в країні виявили ще 1703 людини з COVID, 84 хворих померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Станом на ранок 30 травня в Україні зафіксовано 1703 нових випадки коронавірусу, серед них 85 дітей та 10 медпрацівників.

За минулу добу було госпіталізовано 1330 осіб, летальних випадків – 84. Одужало – 5 733 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 201 472 особи, одужало – 2 036 148. Хвороба забрала життя 50472 українців.

Нагадаємо: 28 травня в Україні було зафіксовано 3096 нових випадків COVID-19, померло 156 хворих, госпіталізовано 1309 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП