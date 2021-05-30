Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Коронавірус: в Україні 1,7 тисячі нових заражень, 84 людини померли

Неділя, 30 травня 2021, 08:40

Протягом суботи, 29 травня, в країні виявили ще 1703 людини з COVID, 84 хворих померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Станом на ранок 30 травня в Україні зафіксовано 1703 нових випадки коронавірусу, серед них 85 дітей та 10 медпрацівників.

За минулу добу було госпіталізовано 1330 осіб, летальних випадків – 84. Одужало – 5 733 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 2 201 472 особи, одужало – 2 036 148. Хвороба забрала життя 50472 українців.

Нагадаємо: 28 травня в Україні було зафіксовано 3096 нових випадків COVID-19, померло 156 хворих, госпіталізовано 1309 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прем’єр-міністр Британії одружився на таємній церемонії

Глава Європарламенту говорить про посилення санкцій проти Росії

відеоОкупований Сімферополь залило водою

фотоЗеленський повідомив про смерть українського дипломата

Ситуація у Білорусі: Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ

Коронавірус: в Україні 1,7 тисячі нових заражень, 84 людини померли

Усі новини...
коронавірус
Британська розвідка допускає, що Covid має штучне походження – ЗМІ
Колумбія обійшла США за кількістю нових COVID-інфікувань, наздоганяє Аргентину
Частину китайського міста закрили на карантин — 20 COVID-випадків
Останні новини
13:44
Киян попередили про складні погодні умови, оголошено I рівень небезпеки
13:31
Без дистанції, але в масках: Франція провела перший концерт-експеримент на 5 тисяч глядачів
13:21
Київська обхідна дорога: Укравтодор співрацюватиме з Bechtel зі США
12:58
Прем’єр-міністр Британії одружився на таємній церемонії
12:46
Космічний корабель Китаю зістикувався з модулем майбутньої орбітальної станції
11:47
Глава Європарламенту говорить про посилення санкцій проти Росії
11:35
Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників
11:17
відеоОкупований Сімферополь залило водою
11:06
Україна планує скасувати вимогу ПЛР-тесту по приїзді з Туреччини
10:54
фото, відеоПожежа на пристані в Хорватії знищила розкішні яхти, збитки сягнуть мільйонів євро
Усі новини...