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Коронавирус: в Украине 1,7 тысячи новых заражений, 84 человека умерли

Воскресенье, 30 мая 2021, 08:40

В течение субботы, 29 мая, в стране обнаружили еще 1703 человека с COVID, 84 больных умерли.

Источник: Минздрав

Детали: По состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксировано 1703 новых случая коронавируса, среди них 85 детей и 10 медработников.

За минувшие сутки были госпитализированы 1330 человек, летальных исходов - 84. Выздоровели - 5733 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и Киеве (96).

За все время пандемии в Украине заболело уже 2 201 472 человека, выздоровели - 2036 148. Болезнь унесла жизни 50472 украинцев.

Напомним: 28 мая в Украине было зафиксировано 3096 новых случаев COVID-19, умерли 156 больных, госпитализированы 1309 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


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