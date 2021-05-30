Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі вночі була "тиша" – штаб ООС

Неділя, 30 травня 2021, 08:31

З початку поточної доби, 30 травня, збройні формування РФ на Донбасі вогонь не відкривали.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Протягом минулої доби, 29 травня, на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, зокрема, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу.

Цивільні особи не постраждали, також бойових втрат серед українських захисників немає.

Станом на 7 годину ранку 30 травня порушень режиму припинення вогню з боку гібридних військ РФ не зафіксовано.

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями".

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаРосіяООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Киян попередили про складні погодні умови, оголошено I рівень небезпеки

Прем’єр-міністр Британії одружився на таємній церемонії

Глава Європарламенту говорить про посилення санкцій проти Росії

відеоОкупований Сімферополь залило водою

фотоЗеленський повідомив про смерть українського дипломата

Ситуація у Білорусі: Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ

Усі новини...
Донбас
Окупанти на Донбасі відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі
Окупанти обстрілювали з гранатометів та мінометів: у ЗСУ один поранений
Розвідка: Окупанти готують мінометні розрахунки до ймовірних обстрілів позицій ООС
Останні новини
15:10
Прем'єр Баварії закликає регулятора ЄС затвердити "Спутник V" як вакцину
14:53
Амністія капіталу, криміналізація контрабанди: за що Рада голосуватиме на тижні
14:40
Дипломати Ізраїлю та Єгипту обговорюють питання Гази й обмін полоненими
14:15
Польща перетнула позначку 20 млн щеплень проти коронавірусу
13:55
Прем’єрка Фінляндії оплатить витрати на свої сніданки після розголосу в ЗМІ
13:44
Киян попередили про складні погодні умови, оголошено I рівень небезпеки
13:31
Без дистанції, але в масках: Франція провела перший концерт-експеримент на 5 тисяч глядачів
13:21
Київська обхідна дорога: Укравтодор співрацюватиме з Bechtel зі США
12:58
Прем’єр-міністр Британії одружився на таємній церемонії
12:46
Космічний корабель Китаю зістикувався з модулем майбутньої орбітальної станції
Усі новини...