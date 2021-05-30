На Донбасі вночі була "тиша" – штаб ООС
Неділя, 30 травня 2021, 08:31
З початку поточної доби, 30 травня, збройні формування РФ на Донбасі вогонь не відкривали.
Джерело: ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Протягом минулої доби, 29 травня, на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, зокрема, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу.
Цивільні особи не постраждали, також бойових втрат серед українських захисників немає.
Станом на 7 годину ранку 30 травня порушень режиму припинення вогню з боку гібридних військ РФ не зафіксовано.
Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями".
Українська правда