На Донбассе ночью была "тишина" – штаб ООС
Воскресенье, 30 мая 2021, 08:31
С начала текущих суток, 30 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе огонь не открывали.
Источник: утренняя сводка штаба ООС
Детали: За прошедшие сутки, 29 мая, на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, в частности, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса.
Гражданские лица не пострадали, также боевых потерь среди украинских защитников нет.
По состоянию на 7 утра 30 мая нарушений режима прекращения огня со стороны гибридных войск РФ не зафиксировано.
Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими".
Украинская правда