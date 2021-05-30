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Космічний корабель Китаю зістикувався з модулем майбутньої орбітальної станції

Неділя, 30 травня 2021, 12:46

Китайський космічний вантажний корабель "Тяньчжоу-2" у неділю, 30 травня, успішно пристикувався з базовим модулем майбутньої космічної станції Tianhe (Тяньхе).

Джерело: DW з посиланням на Національне космічне управління КНР CMSA

Деталі: Вантажний корабель доставив на модуль скафандри, обладнання та паливо для майбутньої орбітальної станції, яку Китай планує добудувати до 2022 року.

Цей космічний корабель запустили напередодні за допомогою пускової установки Langer Marsch-7 з десятиденною затримкою. Місію відкладали з технічних причин.

Нагадаємо:

  • У квітні Китай запустив перший (основний) модуль нової постійної космічної станції Тяньхе.
  • Нову станцію Китай збирається ввести в експлуатацію до 2022 року. Попередні станції - "Тяньгун-1" і "Тяньгун-2" – були випробувальні. Натомість нова повинна пропрацювати не менше десяти років.

Теми: Китайкосмоснаука


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