Космический корабль Китая состыковался с модулем будущей орбитальной станции
Воскресенье, 30 мая 2021, 12:46
Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" в воскресенье, 30 мая, успешно пристыковался к базовому модулю будущей космической станции Tianhe (Тяньхэ).
Источник: DW со ссылкой на Национальное космическое управление КНР CMSA
Детали: Грузовой корабль доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую Китай планирует достроить у 2022 году.
Этот космический корабль запустили накануне с помощью пусковой установки Langer Marsch-7 с десятидневной задержкой. Миссию откладывали по техническим причинам.
Напомним:
- В апреле Китай запустил первый (основной) модуль новой постоянной космической станции Тяньхэ.
- Новую станцию Китай собирается ввести в эксплуатацию до 2022 года. Предыдущие станции - "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" были испытательными. При этом новая станция должна проработать не менее десяти лет.