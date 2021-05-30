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Космический корабль Китая состыковался с модулем будущей орбитальной станции

Воскресенье, 30 мая 2021, 12:46

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" в воскресенье, 30 мая, успешно пристыковался к базовому модулю будущей космической станции Tianhe (Тяньхэ).

Источник: DW со ссылкой на Национальное космическое управление КНР CMSA

Детали: Грузовой корабль доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую Китай планирует достроить у 2022 году.

Этот космический корабль запустили накануне с помощью пусковой установки Langer Marsch-7 с десятидневной задержкой. Миссию откладывали по техническим причинам.

Напомним:

  • В апреле Китай запустил первый (основной) модуль новой постоянной космической станции Тяньхэ.
  • Новую станцию ​​Китай собирается ввести в эксплуатацию до 2022 года. Предыдущие станции - "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" были испытательными. При этом новая станция должна проработать не менее десяти лет.

Темы: Китайкосмоснаука


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