Космический корабль Китая состыковался с модулем будущей орбитальной станции

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" в воскресенье, 30 мая, успешно пристыковался к базовому модулю будущей космической станции Tianhe (Тяньхэ).

Источник: DW со ссылкой на Национальное космическое управление КНР CMSA

Детали: Грузовой корабль доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую Китай планирует достроить у 2022 году.

Этот космический корабль запустили накануне с помощью пусковой установки Langer Marsch-7 с десятидневной задержкой. Миссию откладывали по техническим причинам.

Напомним: