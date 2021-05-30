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Киян попередили про складні погодні умови, оголошено I рівень небезпеки

Неділя, 30 травня 2021, 13:44
Киян попередили про складні погодні умови, оголошено I рівень небезпеки

У найближчі години в столиці очікується гроза, що не вщухне до кінця доби 30 травня, у зв'язку з чим в місті оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

Джерело: КМДА з посиланням на синоптичний прогноз

Дослівно: "Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері".

Деталі: У зв'язку з погіршенням погодних умов департамент муніципальної безпеки КМДА просить киян негайно інформувати екстрені служби міста у разі, якщо хтось травмується, впаде дерево або гілки, вода підтопить дороги чи тротуари.

На випадок сильних опадів у Києві на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова комунальна спецтехніка.

Чиновники уточнили, що для ліквідації наслідків негоди у "Київавтодору" є 73 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Нагадаємо: У захопленому Росією Криму йдуть сильні дощі. Сімферополь постраждав від надмірних опадів – вулиці міста залило водою.

Українська правда

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Теми: погодаКиївдороги
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