Киевлян предупредили о сложных погодных условиях, объявлен I уровень опасности
В ближайшие часы в столице ожидается гроза, которая не утихнет до конца суток 30 мая, в связи с чем в городе объявлен I (желтый) уровень опасности.
Источник: КГГА со ссылкой на синоптический прогноз
Дословно: "Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери".
Детали: В связи с ухудшением погодных условий департамент муниципальной безопасности КГГА просит киевлян немедленно информировать экстренные службы города в случае, если кто-то травмируется, упадет дерево или ветви, вода подтопит дороги или тротуары.
В случае сильных осадков в Киеве на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная коммунальная спецтехника.
Чиновники уточнили, что для ликвидации последствий непогоды у "Киевавтодора" есть 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.
Напомним: В захваченном Россией Крыму идут сильные дожди. Симферополь пострадал от чрезмерных осадков - улицы города залило водой.