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Киевлян предупредили о сложных погодных условиях, объявлен I уровень опасности

Воскресенье, 30 мая 2021, 13:44
Киевлян предупредили о сложных погодных условиях, объявлен I уровень опасности

В ближайшие часы в столице ожидается гроза, которая не утихнет до конца суток 30 мая, в связи с чем в городе объявлен I (желтый) уровень опасности.

Источник: КГГА со ссылкой на синоптический прогноз

Дословно: "Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери".

Детали: В связи с ухудшением погодных условий департамент муниципальной безопасности КГГА просит киевлян немедленно информировать экстренные службы города в случае, если кто-то травмируется, упадет дерево или ветви, вода подтопит дороги или тротуары.

В случае сильных осадков в Киеве на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная коммунальная спецтехника.

Чиновники уточнили, что для ликвидации последствий непогоды у "Киевавтодора" есть 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В частности, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

Напомним: В захваченном Россией Крыму идут сильные дожди. Симферополь пострадал от чрезмерных осадков - улицы города залило водой.

Украинская правда

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Темы: погодаКиевдороги
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