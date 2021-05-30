"Русофобія та істерія": Москва відреагувала на можливе посилення санкцій ЄС

У Держдумі РФ вважають, що пропозиція глави Європарламенту Давіда Сассолі посилити санкції проти низки російський чиновників є "втручанням у справи РФ" і проявом "русофобії".

Джерело: голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, якого цитує ТАСС

Деталі: Слуцький також заявив, що європарламентарі нібито не наділені "повноваженнями щодо введення рестрикцій".

Пряма мова: "Європарламент продовжує лінію на втручання в справи російської держави. Це ще одна заява в цьому ж ключі. Русофобія і антиросійська істерія стали візитівкою європарламентарів".

Нагадаємо: Глава Європейського парламенту Давід Сассолі, якому Росія нещодавно заборонила в'їзд, заявив, що Євросоюзу необхідно посилити санкції проти російських чиновників, а також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством, підтримувати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ.