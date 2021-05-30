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"Русофобия и истерия": Москва отреагировала на возможное ужесточение санкций ЄС

Воскресенье, 30 мая 2021, 15:26
Русофобия и истерия: Москва отреагировала на возможное ужесточение санкций ЄС
Владимир Путин и Леонид Слуцкий

В Госдуме РФ считают, что предложение главы Европарламента Давида Сассоли усилить санкции против ряда российский чиновников является "вмешательством в дела РФ" и проявлением "русофобии".

Источник: председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, которого цитирует ТАСС

Детали: Слуцкий также заявил, что европарламентарии якобы не наделены "полномочиями по введению рестрикций".

Прямая речь: "Европарламент продолжает линию на вмешательство в дела российского государства. Это еще одно заявление в этом же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев".

Напомним: Глава Европейского парламента Давид Сассоли, которому Россия недавно запретила въезд, заявил, что Эвросоюзу необходимо усилить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддерживать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ.

Темы: санкцииРосcияЕСдипломатические отношения
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