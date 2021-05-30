Коронавірус: Ізраїль вніс Україну та РФ до списку країн з максимальним ризиком

Влада Ізраїлю внесла Україну і Росію в список з 9 країн з найвищим рівнем ризику поширення Covid.

Джерело: рішення Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, яке набирає чинності 31 травня

Деталі: У списку - Аргентина, Україна, Ефіопія, Росія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика та Туреччина.

Виїзд в ці країни для громадян Ізраїлю тимчасово заборонений.

При цьому всі пасажири, що побували в зазначених країнах, повинні ізолюватися, навіть якщо вони зробили щеплення проти COVID-19 або перехворіли.

Обмеження діятиме до 13 червня, але термін продовжать у разі потреби.

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