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Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском

Воскресенье, 30 мая 2021, 16:03
Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском

Власти Израиля внесли Украину и Россию в список из 9 стран с самым высоким уровнем риска распространения Covid.

Источник: решение Министерства здравоохранения Израился, которое вступает в силу 31 мая

Детали: В списке – Аргентина, Украина, Эфиопия, Россия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

Выезд в эти страны для граждан Израиля временно запрещен.

При этом все пассажиры, побывавшие в указанных странах, должны изолироваться, даже если они сделали прививку против COVID-19 или переболели.

Ограничение будет действовать до 13 июня, но термин продлят в случае необходимости.

Напомним:

  • В течение субботы, 29 мая, в стране обнаружили еще 1703 человека с COVID, 84 больных умерли.
  • По состоянию на 30 мая в России, где прививают людей препаратом "Спутник V", за сутки выявили 9694 новых случаев COVID, и это самый высокий показатель с конца марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусИзраильУкраинаРосcия
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