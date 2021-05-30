Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском

Власти Израиля внесли Украину и Россию в список из 9 стран с самым высоким уровнем риска распространения Covid.

Источник: решение Министерства здравоохранения Израился, которое вступает в силу 31 мая

Детали: В списке – Аргентина, Украина, Эфиопия, Россия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

Выезд в эти страны для граждан Израиля временно запрещен.

При этом все пассажиры, побывавшие в указанных странах, должны изолироваться, даже если они сделали прививку против COVID-19 или переболели.

Ограничение будет действовать до 13 июня, но термин продлят в случае необходимости.

Напомним: