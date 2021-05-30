Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
Воскресенье, 30 мая 2021, 16:03
Власти Израиля внесли Украину и Россию в список из 9 стран с самым высоким уровнем риска распространения Covid.
Источник: решение Министерства здравоохранения Израился, которое вступает в силу 31 мая
Детали: В списке – Аргентина, Украина, Эфиопия, Россия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.
Выезд в эти страны для граждан Израиля временно запрещен.
При этом все пассажиры, побывавшие в указанных странах, должны изолироваться, даже если они сделали прививку против COVID-19 или переболели.
Ограничение будет действовать до 13 июня, но термин продлят в случае необходимости.
Напомним:
- В течение субботы, 29 мая, в стране обнаружили еще 1703 человека с COVID, 84 больных умерли.
- По состоянию на 30 мая в России, где прививают людей препаратом "Спутник V", за сутки выявили 9694 новых случаев COVID, и это самый высокий показатель с конца марта.