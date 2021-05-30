У Києві за добу підтвердили менше 100 випадків COVID

У Києві за добу 29 травня виявили 96 хворих на коронавірус, померли 7 людей.

Джерело: КМДА з посиланням на мера Віталія Кличка

Деталі: До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 73 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2450 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 36, у Солом’янському – 15, у Святошинському і Голосіївському районах – по 10 випадків.

Серед нових хворих – 49 жінок віком від 20 до 87 років та 44 чоловіки віком від 21 до 82 років. А також одна дівчинка віком два роки і двоє хлопчиків 6 та 16 років.

За весь час пандемії у Києві підтвердили 206 374 випадків COVID, померли 5083 хворих, одужали 166 038 осіб.

Що передувало: У Києві за добу 28 травня виявили 377 хворих на коронавірус, померли 6 людей.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП