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В Киеве за сутки подтвердили менее 100 случаев COVID

Воскресенье, 30 мая 2021, 16:17

В Киеве за сутки 29 мая обнаружили 96 больных коронавирусом, умерли 7 человек.

Источник: КГГА со ссылкой на мэра Виталия Кличко

Детали: В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 73 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2450 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 36, в Соломенском – 15, в Святошинском и Голосеевском районах – по 10 случаев.

Среди новых больных – 49 женщин в возрасте от 20 до 87 лет и 44 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, а также одна девочка в возрасте два года и два мальчика 6 и 16 лет.

За все время пандемии в Киеве подтвердили 206 374 случаев COVID, умерли 5083 больных, выздоровели 166 038 человек.

Что предшествовало: В Киеве за сутки 28 мая обнаружили 377 больных коронавирусом, умерли 6 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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