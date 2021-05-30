Чоловіка, що втік з-під варти Ірпінського суду, затримали в Києві

У Києві поліцейські затримали уродженця Азербайджану, який у п'ятницю втік з-під варти Ірпінського міського суду.

Джерело: поліція Києва

Деталі: За словами керівника столичного главку Андрія Крищенка, на території столиці та області була введена спеціальна поліцейська операція по розшуку та затриманню злочинця.

Пряма мова Крищенка: "Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенець поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу.

Наразі правопорушника передано колегам із Київської області для проведення слідчих дій".

Деталі: Зазначається, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

У п’ятницю зловмисник втік з-під варти Ірпінського міського суду.