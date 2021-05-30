Мужчину, сбежавшего из-под стражи Ирпенского суда, задержали в Киеве
В Киеве полицейские задержали уроженца Азербайджана, который в пятницу сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.
Источник: полиция Киева
Детали: По словам руководителя столичного главка Андрея Крищенко, на территории столицы и области была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию преступника.
Прямая речь Крищенко: "Сегодня, в свой выходной день, спецназовец полиции Киева увидел человека, похожего по описанию. Полицейский задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу.
Сейчас правонарушитель передан коллегам из Киевской области для проведения следственных действий".
Детали: Отмечается, что мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В пятницу злоумышленник сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда.