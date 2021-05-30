Україна відправила до Індії кисневі концентратори
Неділя, 30 травня 2021, 19:48
Літак із гуманітарною допомогою для Індії для боротьби з COVID-19 вилетів з Києва до Делі.
Джерело: ДСНС
Деталі: Перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори.
Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів. Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.
Що передувало: Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії через складну епідситуацію з COVID-19 у цій країні.
Українська правда