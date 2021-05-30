Україна відправила до Індії кисневі концентратори

Літак із гуманітарною допомогою для Індії для боротьби з COVID-19 вилетів з Києва до Делі.

Джерело: ДСНС

Деталі: Перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори.

Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів. Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.

Що передувало: Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії через складну епідситуацію з COVID-19 у цій країні.