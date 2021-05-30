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Україна відправила до Індії кисневі концентратори

Неділя, 30 травня 2021, 19:48
фото ДСНС

Літак із гуманітарною допомогою для Індії для боротьби з COVID-19 вилетів з Києва до Делі.

Джерело: ДСНС

Деталі: Перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори.

Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів. Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.

Що передувало: Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії через складну епідситуацію з COVID-19 у цій країні.

Українська правда
Теми: ІндіякоронавірусДСНС


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