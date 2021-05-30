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Украина отправила в Индию кислородные концентраторы

Воскресенье, 30 мая 2021, 19:48
Украина отправила в Индию кислородные концентраторы
фото ГСЧС

Самолет с гуманитарной помощью для Индии для борьбы с COVID-19 вылетел из Киева в Дели.

Источник: ГСЧС

Детали: Первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородных концентратора.

Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов. Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.

Что предшествовало: Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в этой стране.

Украинская правда
Темы: ИндиякоронавирусГСЧС
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