Украина отправила в Индию кислородные концентраторы
Воскресенье, 30 мая 2021, 19:48
Самолет с гуманитарной помощью для Индии для борьбы с COVID-19 вылетел из Киева в Дели.
Источник: ГСЧС
Детали: Первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородных концентратора.
Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов. Гуманитарный груз сопровождают спасатели ГСЧС.
Что предшествовало: Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в этой стране.
Украинская правда