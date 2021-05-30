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В Таиланде рассказали, от чего умер бывший украинский посол

Воскресенье, 30 мая 2021, 20:46
Satun public relations office

По предварительной информации, бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер от сердечного приступа.

Источник: губернатор провинции Сатун Эккарат Лисен, сообщает Bangkok Post

Детали: Губернатор сообщил, что предварительное вскрытие в больнице Сатуна на материке "показало, что он умер от сердечного приступа".

Мазок на коронавирус в больнице оказался отрицательным. "Мы на 100% исключили, что он умер от COVID", - сказал Эккарат.

По данным областного управления по связям с общественностью, Бешта скончался на острове Ко Липе на юге Таиланда в воскресенье утром.

В полиции сообщили, что Бешта и его 17-летний сын Остап прибыли на остров 28 мая в отпуск. Они остановились в одной комнате на курорте Бу-нга.

По данным полиции, следов взлома комнаты или нападения на посла не обнаружено.

По словам сына, Бешта лег спать в 23:00 в субботу. В 4:30 утра в воскресенье у него началась рвота, затем он потерял сознание и вскоре скончался. О смерти Бешты сообщили в полицию Ко Липе около 5:30 утра.

Позже тело украинского посла было доставлено с острова Ко Липе в больницу провинции Сатун. После этого тело перевезли по суше в Бангкок для детального вскрытия в больнице общего профиля.

Что предшествовало: Бывший посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в ночь на воскресенье, 30 мая.

Украинская правда
Темы: ТаиландМИДдипломатические отношения


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