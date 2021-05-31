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В Африці використали 1% всіх вакцин світу

Понеділок, 31 травня 2021, 00:26
В Африці використали 1% всіх вакцин світу

Тільки 1% з 1,3 мільярда вакцин, введених у всьому світі, був введений в Африці.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зазначається, що цей порівняльний відсоток знижується в останні тижні. Видання пише, що "це сувора цифра, яка наголошує, наскільки серйозною проблемою стало глобальне нерівність щодо вакцин".

Нині на континент прибули тільки 28 мільйонів доз - це менше 2% населення континенту - в той час як в деяких багатших країнах вакциновано набагато більше, ніж половина населення.

Одна з проблем полягає в тому, що 40 африканських країн, як недавно вказала Всесвітня організація охорони здоров'я, покладалися на міжнародну програму з розподілу вакцин COVAX. Вони мали надходити з Індійського інституту сироватки, але через зростання кількості заражених і внутрішнім попитом в Індії експорт призупинили.

Африці буде потрібно не менше 20 млн доз AstraZeneca протягом наступних шести тижнів, щоб зробити другі щеплення всім тим, хто отримав першу дозу. Крім того, необхідні ще 200 млн доз схвалених вакцин, щоб на континенті могли вакцинувати 10% свого населення до вересня.

Нагадаємо:

  • Наприкінці березня у ВООЗ назвали "катастрофічним моральним провалом" розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами.
  • Повідомлялося, що цей шлях  веде до "самопоразки", оскільки так поширення вірусу триватиме довше, а значить виникатиме більше мутацій та штамів, що впливатиме на вакцину. 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусАфрика
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