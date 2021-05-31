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В Африке использовали 1% всех вакцин мира

Понедельник, 31 мая 2021, 00:26
В Африке использовали 1% всех вакцин мира

Только 1% из 1,3 миллиарда вакцин, введенных во всем мире, был введен в Африке.

Источник: The Guardian

Детали: Отмечается, что этот сравнительный процент снижается в последние недели. Издание пишет, что "это суровая цифра, подчеркивающая, насколько серьезной проблемой стало глобальное неравенство насчет вакцин".

Нынче на континент прибыли только 28 млн доз - это менее 2% населения континента - в то время как в некоторых богатых странах привито гораздо больше, чем половина населения.

Одна из проблем заключается в том, что 40 африканских стран, как недавно указала Всемирная организация здравоохранения, полагались на международную программу по распределению вакцин COVAX. Они должны были поступать из Индийского института сыворотки, но из-за роста количества зараженных и внутренним спросом в Индии экспорт приостановили.

Африке потребуется не менее 20 млн доз AstraZeneca в течение следующих шести недель, чтобы сделать другие прививки всем тем, кто получил первую дозу. Кроме того, необходимы еще 200 млн  доз одобренных вакцин, чтобы на континенте могли вакцинировать 10% своего населения до сентября.

Напомним:

  • В конце марта в ВОЗ назвали "катастрофическим моральным провалом" разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами.
  • Сообщалось, что этот путь ведет к "самопоражению", поскольку так распространение вируса продлится дольше, а значит будет возникать больше мутаций и штаммов, влияющих на вакцину.

Темы: вакцинациякоронавирусАфрика
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