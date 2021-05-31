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Байден у Женеві обговорить з Путіним права людини

Понеділок, 31 травня 2021, 01:10

Президент США Джо Байден заявив, що обговорить порушення прав людини з президентом Росії Володимиром Путіним, коли вони зустрінуться в Женеві 16 червня.

Джерело: CNN з посиланням на виступ Байдена до Дня пам’яті

Пряма мова: "Я зустрінуся з президентом Путіним через кілька тижнів в Женеві, щоб прояснити, що ми не будемо - ми не будемо стояти осторонь і дозволяти йому зловживати цими правами".

Деталі: Байден додав, що США зобов'язані висловлюватися, коли вони бачать порушення прав людини.

Передісторії:

  • Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві. Це буде їхня перша особиста зустріч.
  • У Білому домі повідомили, що Путін і Байден обговорять "весь спектр нагальних питань". У Кремлі заявили, що планується "обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".

Теми: БайденПутін


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