Байден у Женеві обговорить з Путіним права людини

Президент США Джо Байден заявив, що обговорить порушення прав людини з президентом Росії Володимиром Путіним, коли вони зустрінуться в Женеві 16 червня.

Джерело: CNN з посиланням на виступ Байдена до Дня пам’яті

Пряма мова: "Я зустрінуся з президентом Путіним через кілька тижнів в Женеві, щоб прояснити, що ми не будемо - ми не будемо стояти осторонь і дозволяти йому зловживати цими правами".

Деталі: Байден додав, що США зобов'язані висловлюватися, коли вони бачать порушення прав людини.

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