Байден в Женеве обсудит с Путиным права человека

Президент США Джо Байден заявил, что обсудит нарушение прав человека с президентом России Владимиром Путиным, когда они встретятся в Женеве 16 июня.

Источник: CNN со ссылкой на выступление Байдена ко Дню памяти

Прямая речь: "Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве, чтобы прояснить, что мы не будем - мы не будем стоять в стороне и позволять ему злоупотреблять этим правом".

Детали: Байден добавил, что США обязаны высказываться, когда они видят нарушения прав человека.

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