Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден в Женеве обсудит с Путиным права человека

Понедельник, 31 мая 2021, 01:10

Президент США Джо Байден заявил, что обсудит нарушение прав человека с президентом России Владимиром Путиным, когда они встретятся в Женеве 16 июня.

Источник: CNN со ссылкой на выступление Байдена ко Дню памяти

Прямая речь: "Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве, чтобы прояснить, что мы не будем - мы не будем стоять в стороне и позволять ему злоупотреблять этим правом".

Детали: Байден добавил, что США обязаны высказываться, когда они видят нарушения прав человека.

Предыстории:

  • Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве. Это будет их первая личная встреча.
  • В Белом доме сообщили, что Путин и Байден обсудят "весь спектр насущных вопросов". В Кремле заявили, что планируется "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Темы: БайденПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Боевики похитили учеников школы в Нигерии — исчезли 150 человек

В Беларуси допускают, что девушку Протасевича помилуют или передадут РФ

За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове - тысячу

На лето карантин могут ослабить – Ляшко

Глава Минздрава рассказал, когда ускорится вакцинация

В Таиланде рассказали, от чего умер бывший украинский посол

Все новости...
Байден
Байден представил проект бюджета США на следующий год в размере $ 6 триллионов
Зеленский поговорит с Байденом раньше его встречи с Путиным – МИД
Байден поручил разведке удвоить усилия в расследовании происхождения COVID
Последние новости
04:10
Дания помогала США собрать данные о европейских чиновниках — СМИ
03:28
В Майами — вторая стрельба за три дня: неизвестные обстреляли толпу
02:41
Италия зафиксировала самое малое с осени количество смертей от COVID-19
02:00
Боевики похитили учеников школы в Нигерии — исчезли 150 человек
01:10
Байден в Женеве обсудит с Путиным права человека
00:26
В Африке использовали 1% всех вакцин мира
23:37
В Беларуси допускают, что девушку Протасевича помилуют или передадут РФ
22:51
За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове - тысячу
22:40
На лето карантин могут ослабить – Ляшко
22:19
Глава Минздрава рассказал, когда ускорится вакцинация
Все новости...