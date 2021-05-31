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Байден в Женеве обсудит с Путиным права человека

Понедельник, 31 мая 2021, 01:10
Байден в Женеве обсудит с Путиным права человека

Президент США Джо Байден заявил, что обсудит нарушение прав человека с президентом России Владимиром Путиным, когда они встретятся в Женеве 16 июня.

Источник: CNN со ссылкой на выступление Байдена ко Дню памяти

Прямая речь: "Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве, чтобы прояснить, что мы не будем - мы не будем стоять в стороне и позволять ему злоупотреблять этим правом".

Детали: Байден добавил, что США обязаны высказываться, когда они видят нарушения прав человека.

Предыстории:

  • Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве. Это будет их первая личная встреча.
  • В Белом доме сообщили, что Путин и Байден обсудят "весь спектр насущных вопросов". В Кремле заявили, что планируется "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденПутин
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