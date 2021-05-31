Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Маямі – друга стрілянина за три дні: невідомі обстріляли натовп

Понеділок, 31 травня 2021, 03:28
У Маямі – друга стрілянина за три дні: невідомі обстріляли натовп
theguardian.com

Невідомі відкрили вогонь біля банкетного залу в американському Маямі, штат Флорида, убивши як мінімум двох людей і поранивши ще щонайменше  20.

Джерело: директор поліції Маямі-Дейд Альфредо Рамірес III у CNN

Деталі: Незабаром після опівночі в неділю білий Nissan Pathfinder під'їхав до банкетного залу El Mula Banquet Hall. Три людини вийшли з машини з автоматами і пістолетами і почали безладну стрілянину по натовпу.

В результаті нападу від 20 до 25 людей зазнали вогнепальних поранень, двоє померли на місці події.

За словами Раміреса, банкетний зал і більярдний клуб були здані в оренду для проведення концерту.

Що передувало: У п’ятницю в Маямі також сталася стрілянина - одна людина загинула і шестеро отримали поранення.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
США
В адміністрація Байдена обговорюють можливість надання Україні ракет ATACMS – ЗМІ
Держдеп США пояснив, чому зараз вступ України до НАТО неможливий
Блінкен: Союзники розуміють, чому США надають Україні касетні боєприпаси
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: