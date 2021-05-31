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У Маямі – друга стрілянина за три дні: невідомі обстріляли натовп

Понеділок, 31 травня 2021, 03:28
theguardian.com

Невідомі відкрили вогонь біля банкетного залу в американському Маямі, штат Флорида, убивши як мінімум двох людей і поранивши ще щонайменше  20.

Джерело: директор поліції Маямі-Дейд Альфредо Рамірес III у CNN

Деталі: Незабаром після опівночі в неділю білий Nissan Pathfinder під'їхав до банкетного залу El Mula Banquet Hall. Три людини вийшли з машини з автоматами і пістолетами і почали безладну стрілянину по натовпу.

В результаті нападу від 20 до 25 людей зазнали вогнепальних поранень, двоє померли на місці події.

За словами Раміреса, банкетний зал і більярдний клуб були здані в оренду для проведення концерту.

Що передувало: У п’ятницю в Маямі також сталася стрілянина - одна людина загинула і шестеро отримали поранення.

Теми: США


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