У Маямі – друга стрілянина за три дні: невідомі обстріляли натовп

Невідомі відкрили вогонь біля банкетного залу в американському Маямі, штат Флорида, убивши як мінімум двох людей і поранивши ще щонайменше 20.

Джерело: директор поліції Маямі-Дейд Альфредо Рамірес III у CNN

Деталі: Незабаром після опівночі в неділю білий Nissan Pathfinder під'їхав до банкетного залу El Mula Banquet Hall. Три людини вийшли з машини з автоматами і пістолетами і почали безладну стрілянину по натовпу.

В результаті нападу від 20 до 25 людей зазнали вогнепальних поранень, двоє померли на місці події.

За словами Раміреса, банкетний зал і більярдний клуб були здані в оренду для проведення концерту.

Що передувало: У п’ятницю в Маямі також сталася стрілянина - одна людина загинула і шестеро отримали поранення.