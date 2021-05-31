У Маямі – друга стрілянина за три дні: невідомі обстріляли натовп
Понеділок, 31 травня 2021, 03:28
Невідомі відкрили вогонь біля банкетного залу в американському Маямі, штат Флорида, убивши як мінімум двох людей і поранивши ще щонайменше 20.
Джерело: директор поліції Маямі-Дейд Альфредо Рамірес III у CNN
Деталі: Незабаром після опівночі в неділю білий Nissan Pathfinder під'їхав до банкетного залу El Mula Banquet Hall. Три людини вийшли з машини з автоматами і пістолетами і почали безладну стрілянину по натовпу.
В результаті нападу від 20 до 25 людей зазнали вогнепальних поранень, двоє померли на місці події.
За словами Раміреса, банкетний зал і більярдний клуб були здані в оренду для проведення концерту.
Що передувало: У п’ятницю в Маямі також сталася стрілянина - одна людина загинула і шестеро отримали поранення.