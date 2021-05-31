В Майами — вторая стрельба за три дня: неизвестные обстреляли толпу

Неизвестные открыли огонь у банкетного зала в американском Майами, штат Флорида, убив как минимум двух человек и ранив еще как минимум 20.

Источник: директор полиции Майами-Дейд Альфредо Рамирес III в CNN

Детали: Вскоре после полуночи в воскресенье белый Nissan Pathfinder подъехал к банкетному залу El Mula Banquet Hall. Три человека вышли из машины с автоматами и пистолетами и начали беспорядочную стрельбу по толпе.

В результате нападения от 20 до 25 человек получили огнестрельные ранения, двое скончались на месте происшествия.

По словам Рамиреса, банкетный зал и бильярдный клуб были сданы в аренду для проведения концерта.

Что предшествовало: В пятницу в Майами также произошла стрельба - один человек погиб и шестеро получили ранения.