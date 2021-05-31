У світі виявили менше 400 тисяч COVID-хворих — найменше з березня

За добу 29 травня у світі виявили 398 811 хворих на COVID-19. Це найнижчий показник з 15 березня, коли зафіксували близько 339 тисяч хворих.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 153 485 заражень, у Бразилії – 43 520, в Аргентині – 21 346.

У Колумбії – 20 218, а в Росії – 9 694.

Україна з 1 703 хворими опинилася на 33 місці у світі – між ОАЕ (1 810) та Казахстаном (1 549). Серед європейських країн Україна – на 8 місці.

За добу 8 319 людей у світі померли. За щоденною кількістю смертей Україна на 17 місці у світі і на другому – у Європі.

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Нагадаємо: 29 травня в Україні виявили 1703 людини з COVID. Було госпіталізовано 1330 осіб, летальних випадків – 84. Одужало – 5 733 особи.