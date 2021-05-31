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В мире обнаружили меньше 400 тысяч COVID-больных — меньше всего с марта

Понедельник, 31 мая 2021, 05:18

За сутки 29 мая в мире обнаружили 398 811 больных COVID-19. Это самый низкий показатель с 15 марта, когда зафиксировали около 339 тысяч больных.

 

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 153 485 заражений, в Бразилии - 43 520, в Аргентине - 21 346.

В Колумбии - 20 218, а в России - 9694.

 

Украина с 1703 больными оказалась на 33 месте в мире - между ОАЭ (1810) и Казахстаном (1549). Среди европейских стран Украина - на 8 месте.

За сутки 8319 человек в мире умерли. По ежедневному количеству смертей Украина на 17 месте в мире и на втором - в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 29 мая в Украине обнаружили 1703 человека с COVID. Были госпитализированы 1330 человек, летальных исходов - 84. Выздоровели - 5733 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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