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Польща хоче полегшити працевлаштування українців

Понеділок, 31 травня 2021, 09:07
Польща хоче полегшити працевлаштування українців
Фото worklife.com.ua

У Польщі виступили за спрощення працевлаштування іноземців, зокрема, українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik.pl.

"Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїжджати до Польщі, починати тут працювати, особливо у професіях, де нам не вистачає робочої сили", - сказала заступник міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івона Міхалек.

Деталі змін у працевлаштуванні іноземців розробляються.

Національний план реконструкції включає, серед іншого, сприяння працевлаштуванню іноземців, що має заповнити дефіцит на польському ринку праці. Планується посилити роль бюро праці в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, та зменшити формальності. Більше того, було оголошено, що процедури, пов'язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців, будуть повністю оцифровані. Одночасно триває робота над новою міграційною політикою країни.

Міхалек додала, що у підприємців великий попит на іноземних працівників.

"Щотижня я чую від підприємців, що у них мало робочих рук, щоб працювати не тільки в таких галузях, як торгівля та будівельні послуги, але і в інших сферах, таких як ІТ", - сказала вона.

Вона зазначила, що роботодавці дуже позитивно оцінюють працівників з України та Білорусі.

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Теми: ПольщаУгорщинаробота
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