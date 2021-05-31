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Польша хочет облегчить трудоустройство украинцев

Понедельник, 31 мая 2021, 09:07
Польша хочет облегчить трудоустройство украинцев
Фото worklife.com.ua

В Польше выступили за упрощение трудоустройства иностранцев, в частности, украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik.pl.

"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приезжать в Польшу, начинать здесь работать, особенно в профессиях, где нам не хватает рабочей силы", - сказала заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ивона Михалек.

Детали изменений в трудоустройстве иностранцев разрабатываются.

Национальный план реконструкции включает, среди прочего, содействие трудоустройству иностранцев, что должно заполнить дефицит на польском рынке труда. Планируется усилить роль бюро труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время, необходимое для получения разрешения, и уменьшить формальности. Более того, было объявлено, что процедуры, связанные с получением разрешения на работу для иностранцев, будут полностью оцифрованы. Одновременно идет работа над новой миграционной политикой страны.

Михалек добавила, что у предпринимателей большой спрос на иностранных работников.

"Каждую неделю я слышу от предпринимателей, что у них мало рабочих рук, чтобы работать не только в таких отраслях, как торговля и строительные услуги, но и в других сферах, таких как IT", - сказала она.

Она отметила, что работодатели очень положительно оценивают работников из Украины и Беларуси.

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Темы: ПольшаВенгрияробота
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