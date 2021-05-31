Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В последний день весны в Карпатах сыплет снег

Понедельник, 31 мая 2021, 11:31
В последний день весны в Карпатах сыплет снег
Facebook

В Карпатах на горе Поп Иван падает снег, видимость ограничена до 50 метров.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Дословно: "По состоянию на 9:30 31.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0°С".

 
Черногорский горный поисково-спасательный пост

Детали: По прогнозу погоды снег на Попе Иване ожидается в течение всего дня понедельника.

Справка: Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) имеет высоту 2 028 м, это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, расположенная на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Карпатыпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Карпаты
УЗ запускает "горные шаттлы" из Львова в Ворохту
Из-за аномального потепления в Карпатах проснулся медведь
Одного из четырех украинцев, которые заблудились в горах в Румынии, нашли мертвым
Последние новости
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Все новости...
Реклама: