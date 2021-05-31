В последний день весны в Карпатах сыплет снег

В Карпатах на горе Поп Иван падает снег, видимость ограничена до 50 метров.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Дословно: "По состоянию на 9:30 31.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0°С".

Черногорский горный поисково-спасательный пост

Детали: По прогнозу погоды снег на Попе Иване ожидается в течение всего дня понедельника.

Справка: Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) имеет высоту 2 028 м, это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, расположенная на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.