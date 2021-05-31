Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українця цькують у російській тюрмі через іслам - Денісова

Понеділок, 31 травня 2021, 11:44

Утримуваний у російській колонії українець Геннадій Лимешко зазнає систематичного цькування через прийняття ісламу.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з питань прав людини Людмила Денісова

Пряма мова: "Незаконно засуджений громадянин України Геннадій Лимешко, який відбуває покарання в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", піддається систематичним цькуванням з боку працівників виправної установи, де він утримується.

Як стало відомо, оперативні працівники колонії чинять на Геннадія психологічний тиск через те, що він прийняв іслам. З їхнього боку лунають погрози, що після відбування терміну ув’язнення, Геннадія відправлять воювати до Сирії, оскільки він, нібито "підтримує тероризм та ІДІЛ".

Також працівники колонії безпідставно забирають у нього дозволені речі та одяг".

Деталі: Денісова наголошує: упереджене ставлення та знущання з боку співробітників колонії призводить до погіршення психоемоційного стану Геннадія.

Зазначене суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що утримуються в місцях позбавлення волі.

Зокрема, 3-й статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Та 6-й статті Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

Денісова закликала російського омбудсмана Тетяну Москалькову вжити відповідних заходів з метою відновлення прав нашого громадянина.

Що було раніше: Геннадія Лимешка затримали правоохоронні органи РФ в серпні 2017 року та засуджено так званим "Судакским городским судом Республики Крым" у травні 2018 року за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.

Українська правда
Теми: Росія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Апеляційний суд виправдав Стерненка за статтею про розбій і дав умовний термін

Росія вирішила посилити армію біля кордону з Україною та ЄС

У РФ заявили про "зняття водної блокади" окупованого Криму

Зустріч Байдена та Путіна: Росія обіцяє США "некомфортні сигнали"

Режиму Лукашенка мало 3 мільярди від ЄС: "Це не цифри"

Вбивство Кирила Тлявова: попереду допит експертів і судові дебати

Усі новини...
Росія
Бельгія і Латвія арештували російські активи у справі про відмивання коштів
Окупанти стріляли в районі Майорська з забороненої “Мінськом” зброї
ЗМІ: Троє російських солдатів підірвалися в ЦАР
Останні новини
17:50
Імунітет після COVID-19 може тривати упродовж року – дослідження
17:42
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
17:41
Литва оголосила Шарія персоною нон-ґрата - джерела
17:31
Запускали безпілотник та вели обстріли: ворог 5 разів порушив "тишу"
17:31
В’язень Кремля Вигівський: Або мене звільнять, або піду "небесним експресом"
17:25
Генсек НАТО пояснив, чому Україну не запросили на саміт
17:23
Стан фінсектору наразі найкращий за три роки – опитування НБУ
17:04
В Укргідрометцентрі прогнозують спекотне літо
16:59
НБУ спростив порядок подання банками аудиторського звіту
16:56
фото, відеоСиловики провели масштабну спецоперацію та викрили банду на Закарпатті
Усі новини...