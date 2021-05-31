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Українця цькують у російській тюрмі через іслам - Денісова

Понеділок, 31 травня 2021, 11:44
Українця цькують у російській тюрмі через іслам - Денісова

Утримуваний у російській колонії українець Геннадій Лимешко зазнає систематичного цькування через прийняття ісламу.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з питань прав людини Людмила Денісова

Пряма мова: "Незаконно засуджений громадянин України Геннадій Лимешко, який відбуває покарання в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", піддається систематичним цькуванням з боку працівників виправної установи, де він утримується.

Як стало відомо, оперативні працівники колонії чинять на Геннадія психологічний тиск через те, що він прийняв іслам. З їхнього боку лунають погрози, що після відбування терміну ув’язнення, Геннадія відправлять воювати до Сирії, оскільки він, нібито "підтримує тероризм та ІДІЛ".

Також працівники колонії безпідставно забирають у нього дозволені речі та одяг".

Деталі: Денісова наголошує: упереджене ставлення та знущання з боку співробітників колонії призводить до погіршення психоемоційного стану Геннадія.

Зазначене суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що утримуються в місцях позбавлення волі.

Зокрема, 3-й статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Та 6-й статті Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

Денісова закликала російського омбудсмана Тетяну Москалькову вжити відповідних заходів з метою відновлення прав нашого громадянина.

Що було раніше: Геннадія Лимешка затримали правоохоронні органи РФ в серпні 2017 року та засуджено так званим "Судакским городским судом Республики Крым" у травні 2018 року за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.

Українська правда

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Теми: Росія
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