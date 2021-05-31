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Украинца травят в российской тюрьме за ислам - Денисова

Понедельник, 31 мая 2021, 11:44

Удерживаемый в российской колонии украинец Геннадий Лимешко подвергается систематической травле из-за принятия ислама.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

Прямая речь: "Незаконно осужденный гражданин Украины Геннадий Лимешко, который отбывает наказание в "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", подвергается систематической травле со стороны работников исправительного учреждения, где он содержится.

Как стало известно, оперативные работники колонии оказывают на Геннадия психологическое давление из-за того, что он принял ислам. С их стороны звучат угрозы, после отбывания срока заключения, Геннадия отправят воевать в Сирию, поскольку он, якобы "поддерживает терроризм и ИГИЛ".

Также работники колонии безосновательно забирают у него разрешенные вещи и одежду".

Детали: Денисова отмечает: предвзятое отношение и издевательства со стороны сотрудников колонии приводят к ухудшению психоэмоционального состояния Геннадия.

Указанное противоречит гарантированным международным стандартам обращения с осужденными лицами, содержащихся в местах лишения свободы.

В частности, 3-й статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никто не может быть подвергнут пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. И 6-й статьи Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

Денисова обратилась к российскому омбдсману Татьяне Москальковой с призывом принять соответствующие меры с целью восстановления прав нашего гражданина.

Что было раньше: Геннадий Лимешко был задержан правоохранительными органами РФ в августе 2017 года и приговорен так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

Украинская правда
Темы: Росcия


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