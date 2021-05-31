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COVID у Києві: Одужань у 10 разів більше, ніж нових хворих

Понеділок, 31 травня 2021, 11:53
Фото КМДА

За добу 30 травня у столиці виявили 63 нових випадки коронавірусу, 9 хворих померли, водночас подолали вірус 650 людей.

Джерело: пресслужба з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "63 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 9 людей".

Деталі: Серед нових хворих 29 жінок віком від 24 до 84 років та 28 чоловіків віком від 19 до 90 років. А також 2 дівчинки віком 1 і 4 роки та 4 хлопчики від 11 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 21 хворого на коронавірус, а також 59 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Голосіївському (22), Солом’янському та Святошинському (по 10) та Подільському (8) районах.

Усього за період пандемії у Києві зареєстрували 206 437 випадків коронавірусу, 5092 хворих померли. Подолали вірус 166 688 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • У неділю 30 травня в Україні зафіксували 1 703 нових випадки захворювання на COVID-19, госпіталізували 810 осіб, померли 64 хворих, одужали 4 934 особи.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


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