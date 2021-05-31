COVID в Киеве: выздоровлений в 10 раз больше, чем новых больных

За сутки 30 мая в столице обнаружили 63 новых случая коронавируса, 9 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 650 человек.

Источник: пресс-служба со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "63 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 9 человек".

Детали: Среди новых больных 29 женщин в возрасте от 24 до 84 лет и 28 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет. А также 2 девочки в возрасте 1 и 4 года и 4 мальчика от 11 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 больного коронавирусом, а также 59 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Голосеевском (22), Соломенском и Святошинском (по 10) и Подольском (8) районах.

Всего за период пандемии в Киеве зарегистрировали 206 437 случаев коронавируса, 5092 больных умерли. Преодолели вирус 166 688 жителей столицы.

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