Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Режиму Лукашенка мало 3 мільярди від ЄС: "Це не цифри"

Понеділок, 31 травня 2021, 12:48
Режиму Лукашенка мало 3 мільярди від ЄС: Це не цифри

У самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка вважають, що 3 мільярдів, які запропонував Європейський Союз за демократичні зміни в країні, це недостатньо.

Джерело: міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ"

Пряма мова: "Опоненти влади, які знаходяться за кордоном, опоненти-втікачі, говорять, що Євросоюз уже приготував € 3 млрд для Білорусі. Це буде сприяти здійсненню демократичних реформ, і все те, що було зроблено за останні 25 років, ми знищимо і будемо на цих руїнах будувати нову демократичну державу.

Президент, виступаючи в парламенті, сказав, що про ці мільярди ми чуємо ще з 2010 року. Тоді, по-моєму, нам обіцяли € 5 млрд, але зараз цифра трохи зменшилася. Не видно було і тих € 5 млрд, і ці € 3 млрд, які нібито вже лежать в сейфах ЄС для побудови нової демократичної Білорусі, це не та цифра, яка може радикально змінити ситуацію в державі. Це дещиця в нашому експорт ".

Що передувало: 28 травня стало відомо, що Європейський Союз підготував комплексний план фінансової підтримки Білорусі на випадок, якщо країна почне демократичні перетворення.

Чому це важливо: Лукашенко відмовляється виконати вимогу свого народу відійти від влади і призначити чесні президентські вибори. Нещодавно він вчинив прецедент, який вже назвали актом державного тероризму: насильно посадив літак іншої держави в Мінську під надуманим приводом, щоб арештувати білоруського опозиціонера, який був на його борту.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Лукашенко
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: