Режиму Лукашенка мало 3 мільярди від ЄС: "Це не цифри"

У самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка вважають, що 3 мільярдів, які запропонував Європейський Союз за демократичні зміни в країні, це недостатньо.

Джерело: міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ"

Пряма мова: "Опоненти влади, які знаходяться за кордоном, опоненти-втікачі, говорять, що Євросоюз уже приготував € 3 млрд для Білорусі. Це буде сприяти здійсненню демократичних реформ, і все те, що було зроблено за останні 25 років, ми знищимо і будемо на цих руїнах будувати нову демократичну державу.

Президент, виступаючи в парламенті, сказав, що про ці мільярди ми чуємо ще з 2010 року. Тоді, по-моєму, нам обіцяли € 5 млрд, але зараз цифра трохи зменшилася. Не видно було і тих € 5 млрд, і ці € 3 млрд, які нібито вже лежать в сейфах ЄС для побудови нової демократичної Білорусі, це не та цифра, яка може радикально змінити ситуацію в державі. Це дещиця в нашому експорт ".

Що передувало: 28 травня стало відомо, що Європейський Союз підготував комплексний план фінансової підтримки Білорусі на випадок, якщо країна почне демократичні перетворення.

Чому це важливо: Лукашенко відмовляється виконати вимогу свого народу відійти від влади і призначити чесні президентські вибори. Нещодавно він вчинив прецедент, який вже назвали актом державного тероризму: насильно посадив літак іншої держави в Мінську під надуманим приводом, щоб арештувати білоруського опозиціонера, який був на його борту.